مبادرة «I read» تعلن القائمة النهائية لمسابقة القصية القصيرة

أعلن القائمون على مبادرة «I read»، برئاسة شرين راشد، مؤسس المبادرة، القائمة القصيرة لمسابقة «القصة القصيرة»، تحت عنوان «غموض في مصر القديمة»، والتي ضمت 40 اسمًا من المشاركين، الذين تتراوح أعمالهم ما بين 16 وحتى 70 سنة، بشرط ألا يكون العمل المقدم منشور من قبل.

وضمت القائمة القصيرة التي تم نشرها على الموقع الرسمي لمبادرة «I read»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أسماء كل من: «نسمة جمال، عمرو البدالي، إسلام محمد الشربيني، أحمد عفيفي، كريم سعد، معاوية طارق الذهبي، أحمد خليفة، هيثم عادل يوسف، هدير السيد، أية شريف، رامي وفا، أحمد مجدي محمد، روان أيمن فكري، خالد نصر، أحمد محمود الروبي، روان ممدوح حسن، مروان محي الدين السعيد، ياسمين حسين دياب، محمود رفعت، أدهم محروس عبد العزيز، محمد هلال عزوز، نورا مصلحي نورالدين، على سيد محمد، سما خالد عبد العويز، أحمد ربيع، شادي عزيزة، مينا ميشيل شاكر، وليد رجب السيد خليل، أحمد زكريا فتحي، رشا فوزي، سارة عمرو رفعت، مروة محمد، إلهام زيدان، مصطفى مجدي محمد، محمود عاشور عبدالوهاب، طاهرة السيد مهدي، أحمد محمود جاد الكريم، على قاسم الشنواني، محمد رجب شحاته، عمرو حسين محمد، محمد صلاح الدين عوض»

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال مهرجان القاهرة السينمائى، كما يحصل الفائزون الثلاثة الأوائل بجوائز مادية قيمتها 25 ألف جنيه للفائز الأول، و15 ألف جنيه للفائز الثانى، أما الثالث فيحصل على قسيمة شراء من مكتبات «فيرجن ستور» بقيمة 10 آلاف جنيه، كما سيتم اختيار العشرين عملًا الأفضل من بين الأعمال المقدمة، وطبعها في مجموعة قصصية صادر عن «دار الشروق»،



