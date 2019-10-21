فلامنجو يعزز صدارته للدوري البرازيلي وساو باولو ينتزع المركز الرابع

واصل برونو هنريكي ممارسة هوايته في هز الشباك وقاد فريقه فلامنجو لانتصار جديد في الدوري البرازيلي بالفوز الثمين 2 / صفر على فلوميننسي مساء أمس الأحد، في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

وعرقل أتلتيكو مينيرو انطلاقة سانتوس الناجحة في البطولة وتغلب عليه 2 / صفر في مباراة أخرى بنفس المرحلة التي شهدت أيضا فوز ساو باولو على آفاي 1 / صفر وفاسكو دا جاما على مضيفه انترناسيونال بنفس النتيجة وتعادل أتلتيكو بارانينسي مع بالميراس 1 / 1 وشابيكوينسي مع جوياس 2 / 2 .

وعزز فلامنجو صدارته للدوري البرازيلي بفوز ثمين على فلوميننسي بهدفين سجلهما برونو هنريكي وجيرسون في الدقيقتين الرابعة و66 ليرفع رصيده إلى 64 نقطة في الصدارة بفارق عشر نقاط أمام بالميراس فيما تجمد رصيد فلوميننسي عند 29 نقطة في المركز الخامس عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وسقط بالميراس في فخ التعادل مع مضيفه أتلتيكو بارانينسي بهدف سجله ديفرسون في الدقيقة 41 مقابل هدف سجله مارسيلو سيرينو في الدقيقة السابعة.

واستعاد أتلتيكو مينيرو نغمة الانتصارات في المسابقة ووجه لطمة قوية إلى سانتوس حيث تجمد رصيد الأخير عند 51 نقطة في المركز الثالث علما بأنها الهزيمة الأولى للفريق في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة.

وحسم أتلتيكو مينيرو المباراة بشكل كبير في شوطها الأول حيث سجل لوان مادسون وليوناردو سيلفا هدفي المباراة في الدقيقتين الثانية و22 وفشل سانتوس في الرد على مدار أكثر من 65 دقيقة.

ورفع أتلتيكو مينيرو رصيده إلى 35 نقطة علما بأنه حقق اليوم الفوز الأول له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتزع ساو باولو المركز الرابع في جدول المسابقة بفوزه الثمين على آفاي بالهدف الذي سجله روبرتو أربوليدا في الدقيقة 51 مستغلا النقص العددي في صفوف آفاي بعد طرد برينر في الدقيقة 23 .

ورفع ساو باولو رصيده إلى 46 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق نقطتين أمام كورينثيانز باوليستا وتجمد رصيد آفاي عند 17 نقطة في المركز العشرين الأخير بفارق الأهداف فقط خلف شابيكوينسي حيث مني بالهزيمة الثالثة على التوالي والسادسة له مقابل تعادل واحد في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتزع فاسكو دا جاما فوزا غاليا على مضيفه انترناسيونال بهدف نظيف سجله ماروني في الدقيقة 53 ليرفع رصيده إلى 37 نقطة ويتجمد رصيد انترناسيونال عند 42 نقطة.

وفرط شابيكوينسي في فرصة تحقيق الفوز الرابع له في الموسم الحالي واستقبلت شباكه هدف التعادل 2 / 2 مع جوياس قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة.

ورغم هذا، رفع شابيكوينسي رصيده إلى 17 نقطة ليترك المركز الأخير لآفاي بفارق الأهداف.