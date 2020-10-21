موقع عبري: إسرائيل والسودان على وشك الإعلان عن توقيع اتفاق سلام بينهما

زعمت جهات إسرائيلية رفيعة المستوى، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيصدر إعلان رسمي عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان.

وادعى الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "I24 NEWS"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تلك المصادر توقعت أن مثل هذا الإعلان على وشك أن يصدر من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ورأى الموقع الإسرائيلي، أن مصدرا في وزارة الخارجية السودانية قد قال أثناء حديث مع الإذاعة الاسرائيلية، أن هناك مؤشرات تدل على تفاهمات تمهيدية للبدء في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ومنها الإعلان الأمريكي عن رفع اسم السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب.

من جانبها، أكدت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد علي، أن بلادها بدأت في تحويل مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاِتهم، تطبيقا لمُطالبة الرئيس ترامب، أمس، مقابل رفع السودان من قائمة الإرهاب، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأعلن ترامب، في تغريدة له عبر "تويتر" مساء أمس الاثنين، أنه سيرفع اسم السودان من قائمة بلاده للدول الراعية للإرهاب، بمجرد دفع تعويضات مالية تقدر بـ335 مليون دولار، لضحايا الأعمال الإرهابية.