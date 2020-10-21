الاستخبارات العراقية: القبض على شقيقين داعشيين جنوبي بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأربعاء عن إلقاء القبض على شقيقين مطلوبين بتهمة الإرهاب وبانتمائهما لتنظيم "داعش" في الدورة جنوبي بغداد.

وقالت الوكالة ، في بيان صحفي نشره موقع "السومرية نيوز" اليوم إن ذلك جاء من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية وبعد مراقبة مستمرة لعدة أيام.

وأشارت إلى أن مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين أشقاء في منطقة الدورة ببغداد مطلوبين وفق أحكام الإرهاب وعملا بما يسمى ولاية نينوى تحت اسم أبو موسى بصفة عسكر في ديوان الخدمات و أبودجانة بصفة عسكر ضمن المفارز الأمنية.

وقالت إن الموقوفين اعترفا خلال التحقيقات الأولية معهما بانتمائهما لداعش وتم تهريبهما من محافظة نينوى إلى محافظة بغداد بعد تضيق الخناق عليهما من قبل القوات الأمنية.