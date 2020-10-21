قفزة في صادرات كوريا الجنوبية من منتجات الحجر الصحي إلى أفريقيا

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات الحجر الصحي إلى أفريقيا بمقدار 25 ضعفا في العام الماضي.

وقال المكتب الرئيسي لوكالة كوريا لتشجيع التجارة والاستثمار (كوترا) في أفريقيا اليوم الأربعاء إنه مع تسليط الضوء على إنجازات كوريا الجنوبية في مكافحة فيروس كورونا ، ازداد الطلب على منتجات الحجر الصحي كورية الصنع في أفريقيا بشكل كبير ، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وصدرت كوريا الجنوبية ما تبلغ قيمته حوالي 84ر49 مليون دولار من الكواشف التشخيصية لفيروس كورونا إلى أفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 477ر2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأدرجت الكواشف التشخيصية لأول مرة ضمن أكثر 10 بضائع تصدرها كوريا الجنوبية إلى أفريقيا هذا العام. كما جاءت في المركز الأول من حيث المنتجات الطبية المصدرة.

وسجلت صادرات أجهزة التنفس 733 ألف دولار في هذا العام بزيادة قدرها 25 ضعفا.

وصدرت شركة كورية جنوبية أدوات تشخيص كورونا بقيمة 5 ملايين دولار إلى دولة جنوب أفريقيا.

كما صدرت شركة كورية جنوبية أخرى أدوات تشخيص بقيمة 6ر5 مليون دولار إلى كوت ديفوار.

وقالت كوترا إن الشركات الكورية الجنوبية قدمت فرصة تجربة منتجات الحجر الصحي الكورية إلى الدول الأفريقية من خلال التبرع بها، مما مهد الطريق لتصدير كمية كبيرة من منتجاتها.