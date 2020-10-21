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مؤسسة إعلامية جزائرية تقاضي صحفية بتهمة الإساءة للإسلام

رويترز
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 7:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 7:18 ص

قررت مؤسسة "الشروق" الإعلامية الجزائرية، يوم الثلاثاء، مقاضاة الصحفية حدة حزام بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي".

وأفادت "الشروق" في بيان أنه "عندما يتعلق الأمر بالنيل من حرمة الإسلام والإساءة إلى مشاعر الجزائريين الدينية أو العبث بثوابت الأمة ومقوماتها، سنكون دوما وأبدا بالمرصاد لأبواق الجهل والحقد والتغريب، لأن ذلك من صميم رسالتنا الإعلامية في الذود عن حياض الهوية الوطنية ومقدساتنا العقدية".

وأضافت: "قررت مؤسسة الشروق رفع دعوى قضائية ضد المعنية، لتكون العدالة هي الفيصل في إنصاف الضحية ونيل المفتري الجزاء الأوفى، في انتظار أن تتحرك النيابة للدفاع عن الحق العام في صيانة الدين الإسلامي وحرمة الرسول الأعظم عليه السلام من الإساءة والتجريح."

وكانت حزام قالت خلال ظهور حديث لها على إحدى القنوات إنها ستلغي مادة "الإسلام دين الدولة" من الدستور الجزائري لو كان الأمر بيدها، مضيفة أن "الإسلام دين الإنسان وليس دين الدول".

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