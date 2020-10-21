 أمريكا تبيع سندات مدتها 20 عاما بـ22 مليار دولار - بوابة الشروق
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أمريكا تبيع سندات مدتها 20 عاما بـ22 مليار دولار

د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 9:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 9:22 م

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، نتيجة مزايدة بيع سندات مدتها 20 عامًا بقيمة 22 مليار دولار.

وقالت الوزارة إن العائد على هذه السندات بلغ 1.370 في المئة في حين بلغ معدل التغطية 2.43 مرة.

كانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات مدتها 20 عامًا بقيمة 22 مليار دولار أيضًا، حيث بلغ العائد عليها 1.213 في المئة ومعدل التغطية 2.39 مرة.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت في وقت سابق من الشهر الحالي كمية جديدة من السندات طويلة الأجل بفئات ثلاث سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة، بقيمة إجمالية 110 مليارات دولار.


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