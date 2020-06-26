الأمم المتحدة تعلن عن توصل طرفي النزاع الليبي إلى سلسلة اتفاقات لحل الأزمة

أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، عن توصل طرفي النزاع الليبي إلى سلسلة اتفاقات مبدئية في سبيل تسوية الأزمة.

وأكدت وليامز خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية أن الاتفاقات الجديدة -التي تم التوصل إليها بين الوفدين العسكريين من حكومة الوفاق الليبية عن اتفاق الصخيرات وبين الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، في الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5 + 5) في جنيف- تشمل إعادة فتح الطرق البرية وخطوط الرحلات الجوية الداخلية، وتسهيل التواصل بين المناطق، بما يسمح بإيجاد حلول لقضية المعتقلين.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم استئناف الرحلات الجوية بين العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي شرق البلاد أواخر الأسبوع الجاري، متابعة "كما اتفق الطرفان على مواصلة حالة التهدئة الحالية على جبهات القتال وتجنب أي تصعيد عسكري،واتخاذ خطوات لإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية لضمان استمرار تدفق النفط"، منددة بالتدخلات الخارجية في النزاع الليبي، ومطالبة تلك الدول بـ"رفع أيديها" عن ليبيا.