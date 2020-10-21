إسبانيا سادس دولة تسجل أكثر من مليون إصابة بكورونا

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سجلت إسبانيا أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، لتصبح بذلك أول دولة في غرب أوروبا تصل إلى هذا المستوى الخطير وسادس دولة في العالم.

وقالت وزارة الصحة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 47 مليون نسمة، إن إجمالي عدد الإصابات منذ بداية تفشي المرض في البلاد بلغ 1005295 حتى اليوم الأربعاء.

وسجلت الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا والأرجنتين فقط عددًا أكبر من الإصابات بكورونا.

وقالت وزارة الصحة اليوم الأربعاء إن إسبانيا سجلت 16973 إصابة مؤكدة جديدة خلال 24 ساعة، لتسجل بذلك رقما قياسيًا يوميًا جديدًا.

وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن كورونا بمقدار 156 حالة مقارنة باليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى 34366 وفاة.