الزراعة: ضخ كميات كبيرة من البيض لكل المنافذ بأقل من 50 جنيها

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم ضخ كميات كبيرة من البيض إلى كل المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، سواء التابعة للوزارة أو التابعة للجهات الحكومية الأخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حوار الخميس" على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أنّ ضخ هذه الكميات الكبيرة سيؤدي إلى انخفاض الأسعار من خلال إتاحة زيادة في المعروض، ومن ثم حدوث إتزان في السوق.

وأوضح أن سعر الطبق سيكون أقل من 50 جنيهًا، مؤكّدًا أن الأمر يتوقف على عملية التوريد.

وتابع: "نحاول الوصول إلى نقطة تعادل تخدم المربي وتجعله قادرًا على تحقيق المزيد من الأرباح والاستمرار في عملية الإنتاج ولا يتعرض للخسائر، وفي الوقت نفسه وضع سعر عادل أمام المواطن ليتمكن من شراء البيض".

وأوضح أن الزراعة تتوسع في إنشاء هذه المنافذ، وهي ليست مخصصة لبيع منتجات الوزارة أو الشركات الكبرى أو الاتحادات النوعية، لكن يتم إبرام تعاقدات مع مزارعين، لافتًا إلى دخول بعضٍ من هذه النماذج نطاق التنفيذ.

وأشار إلى أّن هذه الخطوة تساهم في زيادة دخل الفلاح، وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة أمام المواطنين في مختلف أنحاء الجمهوريةز