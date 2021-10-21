 سجن منفذ الهجوم على معبد يهودي بالنمسا 3 سنوات - بوابة الشروق
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سجن منفذ الهجوم على معبد يهودي بالنمسا 3 سنوات

السجن
السجن
د ب أ
نشر في: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 5:22 م | آخر تحديث: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 5:22 م
صدر حكم بالسجن 3 سنوات بحق رجل هاجم معبدًا يهوديًا ورئيس الجالية اليهودية في مدينة جراتس النمساوية.

وأحالت محكمة في جراتس بجنوب النمسا الرجل، الذي يبلغ 32 عاما، إلى مؤسسة لمنتهكي القانون المختلين عقليا اليوم الخميس.

وقال أحد خبراء المحكمة إن الرجل السوري يعاني من اضطراب جنون العظمة.

وفي أغسطس 2020، ألقى الرجل حجارة على المعبد اليهودي، وهدد أيضا رئيس الجالية اليهودية ورفيقا بهراوة خشبية ودفعهم إلى سيارتهم ودمرها.

وبحسب الادعاء، لم تكن كراهيته موجهة لليهود فحسب ولكن أيضا للمثليين والعاهرات، وألحق أضرارا بحانات ومقر رابطة للمثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا بين أشياء أخرى.

واعترف المتهم بأفعاله في المحكمة وأعرب عن ندمه عنها، غير أن الطبيب النفسي الخاص بالمحكمة قال إنه لا يزال عرضة للقيام بأفعال عنيفة وبالتالي بحاجة إلى علاج داخلي.

وجدت هيئة المحلفين أن الرجل مذنب بعدة اتهامات من بينها إلحاق الضرر الجسيم بالممتلكات والشروع بالاعتداء العنيف.

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