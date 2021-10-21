صرب البوسنة يؤسسون وكالة أدوية خاصة بهم

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صوت المشرعون في جمهورية صرب البوسنة، الكيان ذي الأغلبية الصربية الذي يشكل جزءا من البوسنة والهرسك، الأربعاء لصالح الانفصال عن الوكالة البوسنية للأدوية والأجهزة الطبية وإنشاء وكالة خاصة بهم.

وصوت المشرعون المنتمون إلى الحزب الحاكم لصالح القانون في البرلمان في بانيا لوكا. وقاطع أعضاء المعارضة التصويت.

ولطالما أعرب ميلوراد دوديك، ممثل صرب البوسنة في مجلس رئاسة البوسنة لسنوات عن طموحه في رؤية جمهورية صرب البوسنة ذات الأغلبية الصربية تنفصل عن بقية البوسنة.

وقال مؤخرا إن جمهورية صرب البوسنة ستنسحب من الإدارة القضائية والعسكرية والضريبية المشتركة في البلاد.

ومن شأن خطة دوديك القضاء على بنية اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995 التي أنهت الحرب التي دامت أكثر من ثلاث سنوات بين الصرب والكروات والبوشناق.