وقاف الأقصر تستقبل 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

قال الشيخ محمد سيد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إنه سيتم غدًا استقبال دفعة جديدة من لحوم الأضاحي؛ تمهيدًا لبدء توزيعها على الأسر المستحقة وغير القادرين منها والأكثر احتياجًا داخل مراكز وقرى محافظة الأقصر.

وأوضح عبد الدايم، لـ"الشروق"، أن قدر هذه الدفعة حوالي ٢ طن من لحوم الأضاحي، سيتم توزيعها على جميع الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة في جميع مراكز المحافظة، تحت إشراف جميع الجهات المسؤولة بالوزارة والمديرية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور الوطني والديني والاجتماعي الذي تلعبه وزارة الأوقاف، ومن بين أدوارها تقديم مشروع لحوم صكوك الأضاحي، وتوزيع اللحوم على غير القادرين والأسر الأكثر احتياجا، مؤكدًا أن عملية التوزيع يسودها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع الأسر الأولى بالرعاية.

وتابع: "يتم التأكيد عليهم، أن الجميع في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم على المجتمع، ولا منة لأحد فيه، ولا يتم تصوير أحد عند التوزيع، بجانب تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع".