تباشر نيابة كرداسة ومركز إمبابة التحقيقات في واقعة العثور على جثة طفلة في حالة تحلل، ببئر صرف صحي في كرداسة بمحافظة الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليها طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات تم العثور عليها بعد 9 أيام من وقت بلاغ تغيبها، ببئر صرفي صحي، كما تبين عليها آثار تعذيب، ومقيدة بالحبال من الرقبة واليدين وملفوفة في سجادة حمراء.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور عليها لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لهوية مرتكبي الجريمة، كما استعجلت النيابة تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن الضحية تم قتلها بمكان آخر، ونقلها لمكان العثور على الجثة، والتخلص منها ببئر الصرف الصحي المجاور لمصرف مياه.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، خاصة خلال الشهر الماضي، حيث إن حالة التحلل التي تعرضت لها الجثة، تشير إلى أن الجريمة تمت منذ فترة.

وتلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد العثور على جثة في بئر صرف صحي، مجاور لمصرف مياه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة متحللة، تبين أنها لفتاة، ملفوف حول رقبتها حبل، وتم نقلها إلى المشرحة عقب مناظرتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.