العناني يبحث مع سياحة النواب واتحاد الغرف الاستعداد للموسم السياحي الشتوي

بحث الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مع كل من النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي، في إطار التنسيق والتواصل المستمر بين كل من الوزارة واللجنة والاتحاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره كل من غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية.

وخلال الاجتماع جرى التأكيد على التزام المنشآت الفندقية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، وجودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها والتي منها جودة وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى التأكيد على التزامهم بتطبيق الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية بداية من ١ نوفمبر القادم، وفقا للقرار الوزاري الصادر مؤخراً.

وتم الانتهاء خلال هذا الأسبوع من إعادة تقييم المنشآت الفندقية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة Hospitality" Criteria Hc"، وجاري العمل على إعادة تقييم باقي المنشآت الفندقية العاملة حالياً على مستوى الجمهورية، إضافة إلى التأكيد على الالتزام بالقرار الوزاري الصادر مؤخراً والذي سيتم العمل به أيضا بداية من ١ نوفمبر القادم والخاص بتنظيم عمل الرحلات الاختيارية لجميع أنواع السائحين سواء القادمين من خلال الشركات السياحية أو بصورة منفردة.