الزمالك يهزم دلفي بدوري محترفي اليد

اكتسح الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني ماتيو جارالدا، نظيره دلفي السكندري بنتيجة 42 - 25، في إطار الجولة العاشرة من الدور التمهيدي بدوري المحترفين للموسم الحالي 2022 - 2023.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 19 - 11، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

أقيم اللقاء مساء اليوم الخميس على صالة نادي دلفي بالإسكندرية علمًا أن الزمالك افتقد للعديد من نجومه وعلى رأسهم الثلاثي "أحمد الأحمر - كريم هنداوي - حسن وليد قداح" بسبب مشاركتهم مع نادي الخليج السعودي ببطولة العالم للأندية والمقامة بمدينة الدمام السعودية خلال الفترة من 18 وحتى 23 أكتوبر الجاري.

ويعد هذا اللقاء هو الثاني لأبناء القلعة البيضاء في الدوري بسبب مشاركته في البطولة العربية وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري واللتان أقيمتا بتونس مؤخرًا، وخسر في المواجهة الأولى أمام سبورتنج بنتيجة 33 - 27 في المباراة التي أقيمت أمس.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية بعد منافسة مع غريمه التقليدي الأهلي.