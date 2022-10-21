زيلينسكي يناشد واشنطن لتوفير أنظمة دفاع جوي لحماية المدنيين

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعضاء مجلس النواب الأمريكي، إلى تزويد بلاده بأنظمة الدفاع الجوي بالكمية اللازمة لإنشاء درع جوي فوق البلاد؛ لحماية المدنيين ومرافق البنية التحتية الحيوية، قائلا إن توفير مثل هذه الأنظمة سيصبح عنصرًا مهمًا في ضماناتنا الأمنية.

جاء ذلك خلال مباحثات زيلينسكي، مع وفد أمريكي زائر؛ لبحث مسألة تسلم كييف العدد اللازم من أنظمة الدفاع الجوي من الولايات المتحدة، وتعزيز ضغط العقوبات على روسيا.

وأشاد زيلينسكي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الجمعة، بزيارة أعضاء مجلس النواب الأمريكي، ووصفها بأنها "ذات أهمية خاصة وسط زيادة عمليات روسيا الإرهابية ضد المدن السلمية والبنية التحتية المدنية واستهدافها بالصواريخ والطائرات الإيرانية بدون طيار".

وقال: "هذه خطوة جريئة تدل على دعم قوي من الحزبين لأوكرانيا، ما يؤكد أن الولايات المتحدة هي شريكنا الاستراتيجي".

وأطلع فولوديمير زيلينسكي أعضاء مجلس النواب الأمريكي على الوضع على خط المواجهة والاحتياجات ذات الأولوية للقوات المسلحة الأوكرانية، كما أشاد بدعم الكونجرس الأمريكي ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن وإدارته والشعب الأمريكي بأسره.

وفي الوقت نفسه، دعا الرئيس الأوكراني إلى زيادة المساعدات من أجل تقريب إحلال السلام.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع قضايا التكامل الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا وضمانات كييف الأمنية، واتفق الطرفان على رفضهم الابتزاز الروسي النووي.

كما تبادل المحاورون الآراء حول تشديد العقوبات على روسيا، الأمر الذي يكتسب أهمية خاصة في ضوء الهجمات الإرهابية التي نفذتها روسيا في الأسابيع الأخيرة على السكان المدنيين.

وأكد الرئيس الأوكراني بشكل منفصل ضرورة أن يصنف العالم روسيا كدولة إرهابية.

كما شدد زيلينسكي على أهمية إعداد أوكرانيا المناسب لفصل الشتاء والحاجة إلى الاستعادة السريعة للبنية التحتية للطاقة التي دمرتها روسيا، معربا عن أمله في أن تضطلع واشنطن بدور نشط في إعمار أوكرانيا.

من جانبهم، أكد أعضاء مجلس النواب الأمريكي للرئيس الأوكراني دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا، مشددا على أهمية استعادة وحدة الأراضي الأوكراني.