أردوغان: سأناقش مع رئيس وزراء السويد الجديد مسألة انضمام بلادها للناتو

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سوف يلتقي رئيس الوزراء السويدي الجديد أولف كريسترسون في تركيا لمناقشة طلب السويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

ولم يتضح على الفور الموعد المحدد للقاء.

وأوضح أردوغان في تصريحات، أوردتها وكالة الأناضول التركية للأنباء: "طلب رئيس الوزراء السويدي الجديد موعدا. وقلت لأصدقائي /أعطوه موعدا/. وسوف نتحدث عن تلك المسائل معه في بلادنا".

وأكد الرئيس التركي أن الاجتماع سوف يكون بمثابة "اختبار لجدية " رئيس الوزراء السويدي بشأن مسألة "قتال الإرهابيين"، بعد يوم مما ذكره كريسترسون من أنه مستعد للسفر إلى أنقرة في أقرب وقت ممكن لمناقشة انضمام بلاده للناتو.

واعترضت تركيا على انضمام السويد وفنلندا للناتو، وتحدثت عن دعم الدولتين لمسلحين أكراد، وكذلك جماعة فتح الله جولن في أمريكا. وتصنف أنقرة المسلحين وجماعة جولن منظمتين إرهابيتين.