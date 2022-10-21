زيلينسكي: روسيا لغّمت محطة كهربائية في جنوب أوكرانيا وتستعد لعمل إرهابي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية زرعت ألغاما في محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية بجنوب أوكرانيا، مشيرا إلى استعدادات موسكو لتنفيذ "هجوم إرهابي"، ودعا أيضا إرسال بعثة مراقبة دولية إلى المحطة.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" أن زيلينسكي صرح بذلك في خطابه للمجلس الأوروبي. وقال إن "روسيا تتعمد خلق الأسباب لحدوث كارثة واسعة النطاق في جنوب أوكرانيا. ولدينا معلومات تفيد بأن الإرهابيين الروس قاموا بتلغيم السد ومجموعات محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية".

وأضاف أن محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية هي منشأة طاقة كبيرة، وسدها يحجز خلفه حوالي 18 مليون متر مكعب من المياه.

وقال: "إذا فجّر الإرهابيون الروس هذا السد، فإن أكثر من 80 تجمعا سكنيا، بما في ذلك خيرسون، ستكون منطقة فيضانات كاسحة. وقد يتضرر المئات أو مئات الآلاف من الأشخاص".

ومن ناحية أخرى، رفض التقرير اليومي للاستخبارات البريطانية بشأن الحرب الإعلان عن إطلاق وحدة عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروس، ووصفها بأنها تضليل.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة، في تغريدة "من المرجح أن الإعلان محاولة للتأكيد على التضامن الروسي-البيلاروسي ولإقناع أوكرانيا بتحويل القوات إلى حراسة الحدود الشمالية".

وأضافت: "ليس من المرجح أن تتمكن روسيا من تنظيم تشكيلات جاهزة للقتال بالحجم المزعوم... ومن المرجح بشدة أن يحتفظ جيش بيلاروس بأدنى حد من القدرات لإجراء عمليات معقدة".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو تشكيل وحدة عسكرية مشتركة قبل نحو أسبوعين. وتردد مؤخرا أن روسيا سوف ترسل ما يصل إلى تسعة آلاف جندي، ومئات المعدات إلى بيلاروس لهذا الغرض.