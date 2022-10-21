عبر الإعلامي إبراهيم عيسى، عن حزنه من الأزمة التي تتعرض لها النجمة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "القلب به مراره لا تسمح بالحديث والنقاش فيما يخص أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب، وأي قلب سوي وأي شخص طبيعي سيتعاطف مع شيرين كإنسانية ونجمة والدعاء لها بعبورها الأزمة".

وأضاف ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أنه كان يتوقع مع إعلان مشكلتها الكبيرة أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتادت سب الفنانين أن تحدث هجمة شرسة عليها، وأن يذبحوا شيرين ويشمتوا فيها ويطعنوا في الفن والفنانين لكن لا شيء من هذا حدث، والتيار العام على السوشيال ميديا متضامن ومتعاطف مع شيرين عبدالوهاب.

وتابع: "إعلان دخول شيرين عبدالوهاب في مرحلة الإدمان وايداعها في مصحة للعلاج كانت فرصة للنهاشين الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن وجدنا أمر كاشف للغاية وجود تيار متعاطف مع شيرين عبدالوهاب، موضحا أن سبب التعاطف الأكبر على السوشيال ميديا أن الإخوان لم يدخلوا القصة، ويروا أن قصة شيرين ستحول التريند وتسحب منهم الاهتمام بدعواتهم المجنونة المختلة بالنزول للشارع.

وأردف: "أن اللجان الإخوانية لم تدخل في قصة شيرين عبدالوهاب إطلاقًا ولذلك ظهر التيار العام الأدمي الإنساني الحقيقي المتعاطف، وظهر المصريين اللي بجد على مواقع السوشيال ميديا، ودا سبب نجاة شيرين لأن الإخوان مركزوش معاها".