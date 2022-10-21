وزير الاقتصاد الألماني يستقبل حمولة هيدروجين كتجربة من الإمارات

استقبل وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الجمعة، أول شحنة تجريبية من الهيدروجين القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال فتحه الرمزي لصنبور الغاز، في مقر شركة تصنيع النحاس "أوروبيس" في هامبورج.

وتمثل هذه الشحنة مقدمة لمزيد من الشحنات التي وافق عليها هابيك خلال رحلة إلى دول الخليج في فصل الربيع هذا العام، والتي تعتبر اختبارا للتشغيل التجريبي لتطوير سلسلة نقل الهيدروجين بين الإمارات العربية وألمانيا.

وقال هابيك الذي جاء إلى "أوروبيس" مع وزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر وعمدة هامبورج بيتر تشينتشر: "نحن الآن بحاجة إلى تكثيف تدفق الهيدروجين أكثر من أي وقت مضى."

وأضاف هابيك أن في ألمانيا يتم إنشاء إنتاج خاص من الهيدروجين "الأخضر"، "ولكن بالطبع نحتاج إلى استيراد الهيدروجين".

وينبغي أن يساعد الهيدروجين "الأخضر" المنتج بالكهرباء الخضراء في المستقبل على الاستغناء عن الوقود الأحفوري في الإنتاج الصناعي.

وأكد سلطان الجابر أن بلاده استثمرت الكثير في تطوير تكنولوجيا الهيدروجين وأنها تريد أن تستمر في دفع هذا إلى الأمام مع الشركاء الألمان في المستقبل.

وقع هابيك عدة شراكات في أبو ظبي في منتصف مارس الماضي لإنشاء سلسلة القيمة الشاملة للهيدروجين بين ألمانيا والإمارات العربية المتحدة.

ولا يزال أول اختبار يتم تسليمه من الإمارات يسمى الهيدروجين الأزرق، والذي لا يتم إنتاجه مثل الهيدروجين "الأخضر" باستخدم الطاقة المتجددة، وإنما باستخدام الغاز الطبيعي.

تم شحن الهيدروجين الذي توفره شركة بترول أبو ظبي الوطنية على شكل مشتق من الأمونيا الهيدروجينية وتم التعامل معه من قبل شركة "إتش إتش إل إيه" للخدمات اللوجستية الخاصة بميناء هامبورج.

وبالمقارنة بالهيدروجين، تعتبر الأمونيا أسهل وأكثر كفاءة وأرخص في التخزين والنقل.