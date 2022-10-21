ينظم معرض الشيخ زايد للكتاب، غدا السبت، ندوة موسعة لمناقشة أعمال الكاتب والروائي طارق إمام، بعنوان "طارق إمام.. شاعر السرد"، في تمام الساعة السابعة مساء.

يشار إلى أنه قد انطلقت فعاليات معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب، في دورته الثامنة، الأربعاء الموافق 12 اكتوبر ويستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، بجوار كلية الهندسة بالحي الأول بالشيخ زايد على مساحة 2500 متر.

جدير بالذكر أن طارق إمام، روائي، وقاص مصري، وواحد من الروائيين المصريين الشباب والأكثر غراما بالتجريب. حاصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة الإسكندرية.

حصل على سبع جوائز أدبية مصرية وعربية وأجنبية هي: جائزة سعاد الصباح للإبداع العربي لأفضل مجموعة قصصية، عام 2004، الجائزة المركزية الأولى لوزارة الثقافة المصرية، عامي 2004 و2006، جائزة ساويرس في الرواية عن رواية هدوء القتلة، عام 2009، جائزة الدولة التشجيعية في الآداب، عن رواية هدوء القتلة، عام 2010، جائزة ساويرس في القصة القصيرة عن مجموعته القصصية حكاية رجل عجوز كلما حلم بمدينة مات فيها، عام 2012 ، جائزة متحف الكلمة الأسبانية عن قصته القصيرة عين، عام 2013، رشّحت روايته «ماكيت القاهرة» في القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية - البوكر، عام 2022.

صدر له مجموعة من المؤلفات الأدبية المتميزة من بينها: «طيور جديدة لم يفسدها الهواء» - قصص - دار شرقيات القاهرة - 1995، «شارع آخر لكائن» - قصص - الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة - 1997، «ملك البحار الخمسة» - قصص للأطفال - كتاب قطر الندى - القاهرة - 2000، «شريعة القطة» - رواية - دار ميريت - القاهرة - 2003، «هدوء القتلة» - رواية - دار ميريت - القاهرة - 2007، «الأرملة تكتب الخطابات سراً» - رواية - دار العين- القاهرة - 2009، «مدينة الحوائط اللانهائية» - قصص -الدار المصرية اللبنانية - القاهرة - 2018، «طعم النوم» رواية - الدار المصرية اللبنانية - القاهرة - 2019، «ماكيت القاهرة» رواية - منشورات المتوسط - 2021.