قال رئيسة وزراء العراق محمد شياع السوداني، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية عبر استهداف المدنيين في المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس.

وأضاف في كلمته خلال قمة القاهرة للسلام، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتحظى باهتمام إقليمي ودولي واسعين، اليوم السبت، أن قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب متكاملة الأركان، فضحت نوايا الاحتلال التي تخطت كل الخطوط الحمر.

وأشار إلى أن المجازر والانتهاكات تحدث بشكل يومي ودون توقف، موضحا أن غزة اليوم تشكل امتحانا جديدا للنظام العالمي الذي فشل في تحقيق العدل والإنسانية.

ودعا لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي ووقف معاناة الشعب الفلسطيني المكافح والصامد، محذرا من أنه الظلم لا يحقق السلام والاستقرار.

ونوه بأن الاحتلال يخرق كل القوانين بما في ذلك قوانين الحرب، ما ينذر بامتداد الصراع عالميا، وقد يؤثر على إمدادات الطاقة.

وأفاد بأن الاحتلال ينتهك عشرات القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذه القضية بلغت هذا الوضع المأساوي لعدم احترام القرارات الدولية ولعدم تولي الهيئات الدولية مسئولياتها.

وأكّد أن العراق يرفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بأي طريقة من الطرق، داعيا لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ومن ثم العمل على تبادل شامل للأسرى والمعتقلين.

وطالب بوقف الحصار كاملا عن حصار غزة، وإنشاء صندوق لدعم وإعادة إعمار العراق.

وحذر من محاولة دفن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض والقضية.

وتبحث القمة، تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وتعقد القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 31 دولة وثلاث منظمات دولية، بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.