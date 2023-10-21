فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد لمواجهة إشبيلية بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الذي سيخوض مواجهة إشبيلية مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني «الليجا».

ويستضيف فريق إشبيلية نظيره ريال مدريد على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، في الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة اليوم كما يلي:

الحارس: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجير – دافيد ألابا – فيرلان ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – توني كروس.

الهجوم: رودريجو جوس – جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور.