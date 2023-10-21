كبير مستشاري نتنياهو يعلق على إطلاق حماس سراح رهينتين أمريكيتين

قال مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حركة حماس الفلسطينية أطلقت سراح الرهينتين الأمريكيتين ناتالي وجوديث رعنان "بدون قيد أو شرط".



وأضاف ريجيف، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن "الضغوط" التي مورست على حماس دفعت الجماعة إلى إطلاق سراح الأم وابنتها.



وتابع: "أعتقد أن حماس تدرك أنها تتعرض لضغوط هائلة، سواء على المستوى الدبلوماسي أو بالطبع بسبب القوة العسكرية الإسرائيلية، وأعتقد أن هذا يجبر الحركة على اتخاذ إجراءات منها إطلاق سراح الرهائن"، على حد تعبيره.



ومضى قائلا: "أعتقد أنه إذا واصلنا الضغط، فإن حماس ستطلق سراح المزيد من الرهائن... نحن مصممون على مواصلة الضغط. ونضرب حماس بقسوة".



من جهتها، قالت حماس إنها أطلقت سراح الرهينتين الأمريكيتين "لأسباب إنسانية".



وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.



وردا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.