وزير الخارجية المغربي: أتمنى خروج قمة القاهرة للسلام بـ5 رسائل

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف في كلمته خلال قمة القاهرة للسلام، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتحظى باهتمام إقليمي ودولي واسعين، اليوم السبت، أن بلاده تتمنى أن تبعث القمة بخمس رسائل، أولها الدعوة إلى وقف التصعيد والمحافظة على فرص الاستقرار.

وأضاف أن الرسالة الثانية هي حماية المدنيين ووقف استهدافها، والثالثة هي سرعة العمل على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأشار إلى أن الرسالة الرابعة هي رفض فكرة تهجير الفلسطينين، موضحا أن الرسالة الخامسة هي الحاجة الملحة لإطلاق عملية سلام حقيقية.

وأكّد تمسك بلاده بالعمل على تحقيق السلام، وجاهزيتها للانخراط في جهود دولية لوقف الأعمال العدائية في أقرب وقت.

وتبحث قمة القاهرة للسلام، تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وتعقد القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 31 دولة وثلاث منظمات دولية، بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.