الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة رسمية للسعودية وقطر

يبدأ الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم السبت، زيارة رسمية لكل من المملكة العربية السعودية وقطر تركز على التعاون الاقتصادي على الرغم الاضطرابات الحالية في منطقة الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس.

ويعقد الرئيس الكوري الجنوبي، خلال زيارته للسعودية التي تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، قمة مع ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل حضور العديد من الفعاليات الاقتصادية.



وتأتي القمة بعد مرور نحو عام على زيارة ولي العهد السعودي لسول، حيث تم توقيع 26 مذكرة تفاهم بين البلدين لتطوير مشروعات تبلغ قيمتها 29 مليار دولار.



ثم يتوجه يون إلى قطر يوم الثلاثاء المقبل في زيارة تستمر حتى يوم الأربعاء ويعقد خلالها قمة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني.



وسيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يقوم بزيارة رسمية للبلدين.



وقال نائب مستشار الأمن القومي كيم تاي هيو، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس "نظرا لأن السعودية وقطر من شركائنا الرئيسيين في الشرق الأوسط، ولاعبين رئيسيين في السياسة الإقليمية والاقتصاد الإقليمي، فإن العلاقات الودية مع هاتين الدولتين مهمة لاقتصادنا وأمننا الوطني".



وتابع كيم "خلال الرحلة المقبلة، سنعزز علاقتنا التعاونية القائمة مع السعودية وقطر ونستكشف مجالات جديدة للتعاون. الآن شراكتنا مع منطقة الشرق الأوسط ستتجاوز الطاقة والتشييد لتصل إلى مرحلة جديدة تشمل الهيدروجين والذكاء الاصطناعي والسيارات وبناء السفن والطاقة المتجددة والثقافة والترفيه وغيرها من قطاعات الصناعة المستقبلية".



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن كيم قوله "في ظل حقيقة أن الصراع بين إسرائيل وحماس في وضع خطير، يرتبط بشكل مباشر بالسلام في الشرق الأوسط والنظام الإقليمي، نتوقع أن تكون هناك مناقشات بشأن الوضع الأمني خلال القمتين مع السعودية وقطر".