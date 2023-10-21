عمرو محمود ياسين: مسلسل 55 مشكلة حب من تأليفي وليس مصطفى محمود

قال المؤلف عمرو محمود ياسين، إن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، التي عرضت على الشاشة حتى الآن، ليست قصصا أو روايات من تأليف الدكتور مصطفى محمود، ولكنها قصص من تأليفه وكتابته بمساعدة ورشة الكتابة، مستلهمة من الرسائل الموجودة بكتاب «55 مشكلة حب»، مضيفا أنه ليس كتاب قصص أو روايات بل يحمل رسائل كتبها أصحابها لأخذ رأي د. مصطفى محمود فيها.

وكتب عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «بالنسبة لقصة مسلسل ألفريدو، وقصة مسلسل ما تيجي نشوف، والقصة القادمة عيشها بفرحة.. القصص دي يا جماعه من تأليفي وكتابتي وورشة الكتابة، وليست قصص أو روايات من تأليف د.مصطفى محمود.. كتاب 55 مشكلة حب، ليس كتاب قصص أو روايات بل رسائل كتبها أصحابها، لأخذ رأيه في مشاكل اجتماعية تخصهم آنذاك وهو رد عليهم».

واستكمل: «ونحن نستلهم من تلك القضايا المثارة بالكتاب قصصنا، فمثلا إحدى الرسائل تدور حول فكرة الشك، لتكن قصة ما تيجي نشوف، أو عن صلة الرحم فنلاقي قصة ألفريدو، وهكذا.. عشان ناس كتير فاكرة إن دي قصص كتبها الدكتور مصطفى محمود.. وأنا بحول لنص درامي وهذا غير حقيقي، لذا وجب التنويه».

وعرض حتى الآن من مسلسل «55 مشكلة حب»، حكاية «ألفريدو» وهي من بطولة إلهام شاهين، وأحمد فهمي، وندى موسى، وإنجي كيوان، وإيمان السيد، وعمر شرقي، وروان حسن، ومحسن صبري، وسيف زهران، ومحمد السويسي، وأمير شاهين، وعابد عناني، وأحمد فريد، وياسمين بن داود، ومن إخراج عصام نصار.

وعرض أيضا حكاية «ما تيجي نشوف»، من بطولة هنا شيحة، وإسلام جمال، ونهى عابدين، ونبيل عيسى، وملك قورة، وطارق صبري، وأحمد جمال سعيد، وراندا عبدالسلام، وعمرو ممدوح، وشيماء الشريف، وسعيد صديق، وفاتن واصل، وعاطف عمار، وزينب مراد، وعبير فاروق، وإخراج محمد حمدي الخبيري.