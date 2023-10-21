الأهلي يفوز على الوحدة ويقتحم المربع الذهبي في الدوري السعودي

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صعد الأهلي إلى المركز الرابع بدوري روشن السعودي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه الوحدة 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.

وتقدم الأهلي عن طريق آلان سانت ماكسيمان في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يسجل عبد الباسط هندي لاعب الأهلي هدف التعادل للوحدة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 68 سجل روجير إيبانيز الهدف الثاني للأهلي، قبل أن يكمل رياض محرز الثلاثية في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة تعرض علاء آل حجي لاعب الوحدة للطرد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف النصر صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز التاسع.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز الشباب على ضيفه الطائي 2 / صفر.

وتقدم الشباب عن طريق حبيب ديالو في الدقيقة 50، قبل أن يضيف حسين القحطاني الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الشباب رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الطائي عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.