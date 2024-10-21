إيران: بايدن يلمح لموافقة أمريكا ودعمها للعدوان الإسرائيلي على طهران وبلاده تتحمل المسئولية

قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألمح إلى موافقة ضمنية ودعم صريح لـ«عدوان عسكري إسرائيلي غير قانوني على إيران»، مشيرة إلى تعليقات بايدن في ألمانيا الأسبوع الماضي.

وذكرت البعثة في رسالة إلى مجلس الأمن: «ستتحمل الولايات المتحدة المسئولية الكاملة عن دورها في الإثارة والتحريض والتمكين لأي أعمال عدوانية من إسرائيل على إيران... بالإضافة إلى التبعات الكارثية على السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي»، وفق وكالة رويترز.

وكان بايدن قد صرح لصحفيين خلال زيارة إلى برلين، بأنّ لديه علمًا بكيفية وتوقيت الرد الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية الإيرانية. وأحجم عن ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من الاثنين، أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، عن قلق عميق إزاء تسريب وثائق استخباراتية مصنفة «سرية للغاية» تشير إلى استعدادات إسرائيلية لشن ضربة عسكرية على إيران.

وقال كيربي: «نشعر بقلق عميق إزاء تسريب وثائق سرية بشأن استعدادات إسرائيل لضرب إيران ولا نعلم كيف حدث ذلك».

وأفاد البيت الأبيض: «وزارة الدفاع تحقق في تسريب وثائق.. ونجري اتصالات مع المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن».

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، قد أعلن يوم الأحد، أنه سيتم قريبا فتح تحقيق في تسريب الوثائق المؤرخة في 15 و16 أكتوبر.

وتحمل الوثائق علامات «سرية للغاية» وعلامات تشير إلى أنها مخصصة فقط للولايات المتحدة وأعضاء آخرين من دول «العيون الخمس»، أستراليا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا.