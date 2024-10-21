الخطوط البريطانية تلغي جميع رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى نهاية مارس 2025

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أعلنت الخطوط البريطانية، اليوم الاثنين، إلغاء جميع رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى نهاية مارس 2025.

وبحسب صحيفة «هآرتس» العبرية، أشارت الشركة إلى أنها «لن تعاود تسيير الرحلات الجوية إلى إسرائيل، حتى نهاية شهر مارس المقبل على الأقل».

ودفعت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط شركات الطيران الدولية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجال الجوي لدول بعينها.

وقالت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الاثنين، إنها ستمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى العاشر من نوفمبر.

وبدورها، مددت شركة لوت البولندية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12 نوفمبر المقبل.