عمرو أديب: نحتاج توضيحا من الحكومة عن وضع أراضي طرح النهر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك حاجة لتوضيح من قِبل الحكومة بشأن وضع أراضي طرح النهر.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن هذا التوضيح يتوجب أن يشرح ما الذي سيتم فعله في هذه المنطقة من تطوير، دون أن يُترك الأمر للغمز واللمز.

وأشار إلى أن المواطنين ممن يقطنون هذه المناطق أو موجودون بها يحق لهم إبداء رأيهم في الأمر، حتى وإن اعترضوا على مخطط التطوير في هذا الإطار.

وحذر من أن عدم الوضوح في التعامل مع هذا الملف، سيفتح الباب أمام ترويج الكثير من المعلومات التي قد لا تكون صحيحة.

وكانت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد تقدمت بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الثقافة، وذلك بشأن القرار الخاص بسحب جميع أراضي طرح نهر النيل التابعة للدولة بنظام حق الإنتفاع من منطقة شبرا وحتى منطقة حلوان وإخلاء ما عليها من منشآت.

وقالت في طلب الإحاطة: «في الوقت التي تتحدث فيه الحكومة عن أهمية التعليم والثقافة و دورهما في بناء مستقبل مصر، نتفاجأ بقرارات تعكس تناقضًا صارخًا مع هذه الشعارات التي نرى أنها لا تعدو كونها بعض الشعارات الرنانة التي تتغنى بها الحكومة.