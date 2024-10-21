وثق مقطع فيديو التقط من الجو لحظة نسف الجيش الإسرائيلي لمربع سكني في قطاع غزة بالكامل.





ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة السبت يومها الــ 381، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجماته الجوية والبرية والبحرية على مناطق القطاع ونسف مربعات سكنية وتفجير المنازل لدفع ساكنيها إلى النزوح قسريا.

وأعلنت صحة غزة في آخر بيان ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع إلى 42603 قتلى و99795 مصابا.

هذا، وقالت حركة حماس في بيان مساء الأحد إن الصمت الدولي المريب عن تنفيذ إسرائيل لـ"خطة الجنرالات" هو مشاركة فعلية في الجريمة، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل.

وأوضحت في بيان "أن خطة الجنرالات التي تحاول حكومة الاحتلال وجيشها الإرهابي تنفيذها في شمال القطاع هي وصفة إبادة مكتملة الأركان وعملية تهجير قسري إجرامية تحت وطأة التطهير العرقي والمذابح والتجويع".

وفي شهر سبتمبر الماضي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست إن حكومته تدرس ما يسمى بـ"خطة الجنرالات".

وتقوم "خطة الجنرالات" على تهجير ما تبقى من سكان شمال قطاع غزة وتحويله إلى منطقة عسكرية تمهيدا لتطبيقها في عموم القطاع.

وقد وضعت الخطة بمبادرة من رئيس شعبة العمليات الأسبق الجنرال احتياط غيورا آيلاند الذي يوصف في إسرائيل بأنه مُنظّر الحرب على غزة، ويؤيدها عشرات الضباط.