ديوكوفيتش ينسحب من بطولة باريس

أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الثلاثاء، أنه لن يشارك في دورة باريس لماسترز الألف نقطة للتنس، المقررة في الفترة من 27 أكتوبر إلى الثاني من نوفمبر المقبل.

وقال الصربي البالغ من العمر 38 عاما والفائز بالدورة سبع مرات عبر إنستجرام: "للأسف، لن ألعب في باريس هذا العام".

وأضاف المتوج بالبطولات الأربع الكبرى 24 مرة "لديّ ذكريات رائعة ونجاحات باهرة هناك على مرّ السنين"، معربا عن "الأمل" في المشاركة مجددا العام المقبل.

ولن يلعب الصربي على ملاعب "باريس لا ديفانس أرينا" في نانتير، حيث نُقلت الدورة هذا العام بعد قرابة 40 عاما في بيرسي، شرق العاصمة.

وقال مدير الدورة اللاعب الفرنسي السابق سيدريك بيولين لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي "سيكون من الرائع" أن يكون ديوكوفيتش من بين اللاعبين الذين يُمكن أن تدرج أسماؤهم في قائمة الفائزين في موقعين مختلفين.

وكان ديوكوفيتش الذي غاب عن نسخة دورة باريس العام الماضي أيضا، انتقائيا جدا هذا العام بشأن الدورات التي يشارك فيها.

وبعد خروجه على يد الإسباني كارلوس ألكاراز في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينج ميدوز مطلع سبتمبر الماضي، لم يعد إلا بعد شهر لخوض دورة شنجهاي لماسترز الألف نقطة هذا الشهر.

وخرج "دجوكو" من نصف نهائي الدورة الصينية بعدما عانى من بعض المشاكل البدنية في ظل ظروف جوية حارة، وذلك بخسارته أمام المفاجأة فالنتان فاشرو من موناكو والذي توج بلقب الدورة على حساب ابن خالته الفرنسي أرتور ريندركنيش.

واضطر ديوكوفيتش الى الانسحاب من مباراة المركز الثالث لدورة "الملوك الستة" الاستعراضية في الرياض الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يعود ديوكوفيتش إلى الملاعب في دورة أثينا (250 نقطة) المقررة بين الثاني والثامن من نوفمبر.

وتأكد صعود ديوكوفيتش رسميًا إلى نهائيات موسم 2025، المقررة في تورينو الإيطالية، بعد الإعلان عن قرعة بطولتي بازل وفيينا من فئة 500 نقطة، أمس السبت، ليصبح بذلك إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر، من أوائل اللاعبين الذين ضمنوا مقاعدهم في منافسات الفردي.

وكان أبرز إنجاز للنجم الصربي هذا الموسم، تتويجه بلقبه المئوي في جولة رابطة محترفي التنس، وذلك في بطولة جنيف، ليصبح ثالث لاعب فقط في العصر المفتوح يصل إلى هذا الرقم بعد الأمريكي جيمي كونورز (109 ألقاب) وفيدرر (103 ألقاب).

كما واصل ديوكوفيتش حضوره القوي في بطولات الجراند سلام، حيث بلغ نصف النهائي في البطولات الأربع الكبرى: أستراليا المفتوحة، رولان جاروس، ويمبلدون، وأمريكا المفتوحة، وهي المرة السابعة التي يحقق فيها هذا الإنجاز في موسم واحد. ووصل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا أيضًا إلى نهائي بطولة ميامي للماسترز، ونصف نهائي بطولة شنجهاي.