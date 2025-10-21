الرئيس الإندونيسي يعلن استعداده لبناء جدار بحري عملاق لحماية 50 مليون شخص

كشف الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو، عن استعداده لبناء مشروع "الجدار البحري العملاق" الاستراتيجي الوطني، على طول الساحل الشمالي لجزيرة جاوة (بانتورا) لحماية 50 مليون شخص من ارتفاع منسوب مياه البحر، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح برابو، خلال ترؤسه جلسة عامة لمجلس الوزراء، أن بناء جدار بحري عملاق بطول 535 كيلومترا على طول ساحل بانتورا، هو الحل الحكومي لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر لنحو 5 سنتيمترات سنويا نتيجة لتأثيرات تغير المناخ.

وكان الرئيس الإندونيسي قال أمس الاثنين، في جلسة عامة لمجلس الوزراء عُقدت بقصر الرئاسة في جاكرتا: "لقد بدأنا الاستعدادات من أجل بناء جدار بحري بطول 535 كيلومترا على الساحل الشمالي لجزيرة جاوة، لحماية 50 مليون شخص من ارتفاع منسوب مياه البحر لخمسة سنتيمترات سنويا".

يشار إلى أن البر الرئيسي لجزيرة جاوة الإندونيسية يضم أكثر من نصف سكان البلاد ويساهم بأكثر من نصف إجمالي ناتجها المحلي.