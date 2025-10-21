جامعة سوهاج تدين الاعتداء على طبيبة وتؤكد: لن نتهاون في حماية طواقمنا الطبية

شهدت المستشفيات الجامعية بسوهاج، اليوم، حادثة اعتداء من قبل 3 أشخاص على طبيبة تعمل في قسم الجراحة العامة ووحدة المناظير أثناء تأديتها لعملها داخل الوحدة.

وعلى الفور، تمكن أفراد الأمن الإداري بالمستشفى من السيطرة على المعتدين وتسليمهم إلى نقطة شرطة المستشفى، حيث تم تحرير مذكرة رسمية بالواقعة وتوثيق التلفيات التي لحقت بالمكان.

وبالكشف عن هويات المتهمين، تبين أنهم مطلوبون على ذمة قضايا وأحكام جنائية سابقة، وتم تحويلهم إلى قسم شرطة ثانِ سوهاج لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه، أدانت جامعة سوهاج بشدة الواقعة التي شهدتها المستشفيات الجامعية اليوم، والتي تعرضت خلالها طبيبة مقيمة بقسم الجراحة العامة والمناظير للاعتداء أثناء تأديتها لعملها الطبي النبيل. تم تحرير المحضر رقم 7314 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2025 بشأن الحادثة.

وأكدت إدارة الجامعة على أن سلامة وأمن الطواقم الطبية والعاملين بالمستشفى هي أولوية قصوى. وأشارت إلى أنها لن تدخر جهدًا في حماية أفراد الطواقم الطبية وتوفير بيئة آمنة لهم تمكّنهم من أداء واجبهم دون أي تهديد أو انتهاك. كما أكدت الجامعة أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة التدابير القانونية لحماية العاملين أثناء تأدية واجبهم الإنساني.





