رئيس الاتحاد السكندري: تحملت 100 مليون جنيه من حسابي الخاص في 3 أشهر

أكد محمد أحمد سلامة، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أنه تم رصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في حالة تحقيق الفوز على الأهلي في مباراة الغد.

وقال محمد أحمد سلامة في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة سي بي سي: "مباراة الأهلي صعبة وكل مباراة لها حسابات".

وأضاف: "بداية الفريق لم تكن الأفضل، وتحسنت الأمور في الفترة الماضية، واستطعنا تحقيق الفوز على المقاولون العرب، وهو أول فوز لنا على استاد الإسكندرية".

وتابع: "الفترة الماضية كانت صعبة بعد مغادرة محمد مصيلحي لرئاسة النادي، بجانب بداية الدوري بشكل مبكر، وإلغاء الهبوط والذي كان يجبر الأندية على تسريح لاعبيها وكنا نضم لاعبين مجانًا".

وأكمل: "جميع الأندية الجماهيرية تعاني من أزمة مالية، والاتحاد السكندري ظروفه مختلفة بسبب تواجد 20 لعبة رياضية في النادي".

وأتم محمد أحمد سلامة تصريحاته قائلًا: "محمد مصيلحي كان يتحمل الأعباء المالية في الفترة الماضية، وبعدما غادر النادي أصبحت أنا المتحمل للأعباء، وتحملت 100 مليون جنيه في 3 شهور، منها تبرعات وقروض.. الاتحاد نادي كبير، وأعشقه".