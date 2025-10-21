زراعة 43 شجرة ونخلة و861 شجيرة ضمن مشروع تطوير شارع أبو قير بالإسكندرية

في إطار متابعة تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة شارع أبو قير (طريق الحرية)، والذي يأتي ضمن استراتيجية المحافظة لتطوير المحاور المرورية الرئيسية وتخفيف حدة التكدسات المرورية بالمناطق الحيوية، فقد تم البدء في زراعة الجزيرة الوسطى بشارع أبو قير بنطاق المشروع، وذلك بدايةً من أمام مدرسة الشهيد شريف محمد عمر بمنطقة مصطفى كامل، وجارٍ استكمال زراعة باقي أجزاء الجزيرة الوسطى ضمن نطاق المشروع.

وقد تمت زراعة ٤٣ شجرة ونخلة بالمنطقة التي تم الانتهاء من توسعتها ضمن المشروع، بالإضافة إلى إنشاء ١٢٣ حوضًا لزراعة الشجيرات بالجزيرة الوسطى، حيث من المقرر زراعة ٨٦١ شجيرة من أنواع (تويا – جهنمية – ليكوفيليم – مسك الليل) داخل هذه الأحواض، فضلًا عن زراعة ٦٠٠٠ من مغطيات التربة من أنواع (ريحان – بتونيا – إيفوربيا).

وأكدت محافظة الإسكندرية في بيانٍ لها اليوم أن جميع الأعمال تتم تحت إشراف هندسي وبيئي دقيق وبمتابعة من المختصين في مجال الزراعة، حرصًا على الحفاظ على البيئة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التطوير العمراني والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.