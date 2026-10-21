تعرف على بدلاء الأهلي أمام القناة في الدوري

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة نظيره القناة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع ضيفه القناة في الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، فيما يحتل القناة المركز الثالث عشر، برصيد 7 نقاط.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراة اليوم كلَا من: محمد الشناوي - هادي رياض - طاهر محمد - سفيان بن جديدة - أكرم توفيق - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - علي محمود و كريم فؤاد.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - ياسين مرعي و توفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية - عمر الساعي و إمام عاشور.

الهجوم: أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي و منصف بقرار.