تعديل مواعيد مباريات بيراميدز في كأس عاصمة مصر

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تلقى نادي بيراميدز إخطارًا من رابطة الأندية المصرية المحترفة بشأن إجراء تعديلات على جدول مباريات الفريق في مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، بعد تقديم موعد مباراة الجولة الثانية.

وجاء جدول مباريات بيراميدز على النحو التالي:

الجولة الثانية: سموحة ضد بيراميدز، يوم 3 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

الجولة الثالثة: بيراميدز ضد مودرن سبورت، يوم 1 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الدفاع الجوي.

الجولة الرابعة: البنك الأهلي ضد بيراميدز، يوم 12 يناير، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على استاد السلام.

جدير بالذكر أن بيراميدز حقق الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات على حساب نادي القناة بنتيجة 3-2.