تقرير: الآلاف لقوا حتفهم بسبب الألغام الأرضية عام 2018 رغم حظرها

أفاد تقرير للحملة الدولية لحظر الألغام بأن نحو 6900 شخص لقوا حتفهم أو تعرضوا لبتر أحد أعضائهم بسبب الألغام الأرضية والقنابل اليدوية والذخيرة التي لم تنفجر ، حتى بعد مرور عقدين على دخول اتفاقية تحظر مثل هذه الأسلحة حيز التنفيذ.

وقال التقرير، الذي نٌشر اليوم الخميس في جنيف، إن أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم وأصيب نحو 3800 آخرين العام الماضي.

ووقعت معظم الخسائر البشرية في مناطق الصراع مثل أفغانستان ومالي وميانمار ونيجيريا وسورية وأوكرانيا.

وعلى الرغم من حجم الخسائر المرتفع، إلا أن معاهدة أوتاوا لحظر الألغام كانت ناجحة بصورة كبيرة لأنها أوقفت إنتاج واستخدام الألغام في معظم الدول، بحسب ما قالته الحملة.

وقال ستيف جوسي، الذي يعمل بمنظمة هيومان رايتس واتش، أحدى المنظمات المشاركة في وضع التقرير السنوي بشأن الألغام" لقد أنقذت عشرات وحتى مئات الآلاف من الأرواح والأطراف من البتر".

يشار إلى أنه خلال العام الماضي، قامت القوات الحكومة والجماعات المسلحة بنشر ألغام أرضية جديدة في ميانمار، واليمن وأفغانستان وباكستان والهند ونيجيريا.