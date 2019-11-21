وزير الرياضة يوجه رسالة للاعبي المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة كوت ديفوار

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا اليوم الخميس مع لاعبي المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب ، وجهازه المعاون ، وذلك لتحفيز جميع أعضاء المنتخب ، قبل المباراة النهائية غدا الجمعة ، مع منتخب كوت ديفوار في الدور النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة ، والتي تستضيفُها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري ، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

وخلال اللقاء أشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى لاعبي المنتخب والأداء الرجولي الذي ظهر عليه اللاعبين خلال المباريات السابقة ، مشددا علي ان فوزهم في المباراة النهائية وتتويجهم بالبطولة سيكمل فرحة الشعب المصري بتأهل هذا الجيل الي اولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف أن مباراة الغد تتطلب بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الفوز ويجب ألا تؤثر فرحة التأهل للأوليمبياد على مواصلة الاستعدادات للفوز بالبطولة كما انه لا يجب الاستهانة بالخصم، مشيراً إلى ثقته الكاملة في جميع لاعبي المنتخب والجهاز الفني وقدرتهم على تحقيق الفوز .

وقال أشرف صبحي إن القيادة السياسية والجماهير المصرية تقف خلف منتخبها الاوليمبي وتنتظر وتتابع كل مبارياته بشغف كبير خاصة بعد أن ضمن المنتخب المصري التأهل للأولمبياد لأولمبياد طوكيو 2020 .

وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة لمعسكر المنتخب الأوليمبي اليوم الخميس ضمن لقاءاته التي يحرص عليها دائما قبل كل مباراة للمنتخب لتحفيز اللاعبين .