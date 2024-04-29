استشهد أربعة فلسطينيين بينهم ثلاث نساء، وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في حي تل السلطان غربي رفح، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، بينهم 3 نساء، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة منذ فجر اليوم إلى 25 بينهم 5 أطفال و10 نساء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال شنت غارات على أراض زراعية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما واستهدفت منازل المواطنين في غرب الزوايدة وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34488 شخصا، وإصابة 77643 آخرين.

فلسطينيًّا أيضًا، أصيب شخصان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تتعامل مع إصابتين في بلدة عزون قرب قلقيلية أحدهما بشظايا رصاص حي في بالظهر لرجل 55 عاماً، والثانية لطفل 15 عاماً أصيب بالرصاص الحي بالقدم.

وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.