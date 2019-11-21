السعودية تستبعد البنوك العالمية من عملية الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو

استبعدت المملكة العربية السعودية البنوك العالمية من الأعمال الاستشارية للطرح العام الأولي لسهم شركة النفط العملاقة أرامكو، بعد أن اقتصرت عملية الطرح على السوق المحلية السعودية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن بنكي جيه.بي مورجان تسيس، ومورجان ستانلي الأمريكيين من بين بنوك الاستثمار العالمية الكبرى التي تم تهميشها في عملية طرح أسهم أرامكو التي تجري بالاعتماد على البنوك المحلية، مثل مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري إلى جانب فرع إتش.إس.بي.سي هولدنجز السعودي في تنفيذ أوامر اكتتاب المستثمرين.

وأضافت المصادر أن بنك أوف أمريكا كورب وسيتي جروب وكريدي سويس جروب وجولدمان ساكس جروب، اضطرت إلى تنفيذ أوامر عملائها للاكتتاب في طرح أرامكو من خلال البنوك السعودية الثلاثة، مشيرة إلى أن البنوك الأجنبية لا تستطيع تقديم طلبات الاكتتاب في طرح أرامكو بدون تصريح من الشركة السعودية.

يذكر أن أكثر من 20 بنك استثمار عالمي شاركوا في تجهيز عملية طرح أسهم أرامكو بعد قرار السلطات السعودية تنفيذ عملية الطرح بعد تأجيله عدة مرات.

وحددت السعودية تقييما لشركة أرامكو العملاقة للنفط والمملوكة للدولة عند ما يتراوح بين 6ر1 إلى 71ر1 تريليون دولار، وهو ما يقل كثيرا عن هدف تريليوني دولار الذي كان يسعى إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ أن أثار في بادئ الأمر فكرة إجراء طرح عام أولي لأسهم الشركة في عام 2016.

وكانت السعودية قد فتحت باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو يوم الأحد الماضي، حيث تم طرح 1.5% من أسهم الشركة للبيع، وهو أقل كثيرا من التوقعات.

ويبلغ النطاق السعري 30 ريالا (8 دولارات) إلى 32 ريالا للسهم الواحد، وسوف تعلن أرامكو عن السعر النهائي والتقييم في 5 ديسمبر المقبل.