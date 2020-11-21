سفارة إيران بأفغانستان تعلن سقوط قذيفة في باحتها دون إصابات

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أفادت السفارة الإيرانية في العاصمة الافغانية كابول اليوم السبت أن قذيفة صاروخية أصابت مبنى السفارة دون وقوع إصابات.

وقال السفارة الإيرانية ، في بيان أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم ، إن أحد الصواريخ التي أطلقت على كابول صباح اليوم سقط في باحة السفارة.

وأشارت إلى أن عدة شظايا أصابت المبنى الرئيسي والنوافذ ومرافق ومعدات السفارة، لافتة أنه لم تقع إصابات وأن جميع موظفي السفارة في صحة جيدة.

وكانت العاصمة الأفغانية كابول قد تعرضت صباح اليوم، لقصف بالصواريخ.

وذكرت وزارة الصحة الأفغانية أن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا بعد سقوط 14 قذيفة هاون في أجزاء مختلفة من العاصمة الأفغانية كابول اليوم.