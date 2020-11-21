قررت النيابة العامة، في الإسكندرية، اليوم الجمعة، التحفظ على 281 صنف علاجي، بإجمالي عددي 54 ألف و897 عبوة أدوية، خاصة بعلاج "أمراض مزمنة، ومضادات حيوية، ومكملات غذائية، ومنشطات"، غير مسجلة بوزارة الصحة، ومهربة جمركيًا، ومجهولة المصدر، ومحظور تداولها في الأسواق.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المسئول عن المضبوطات على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الغش التجاري.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية حول حيازة المدير المسئول عن صيدلية "بدون ترخيص" أدوية مجهولة المصدر.

وبتقنين الإجراءات وبمداهمة الصيدلية، وتفتيشها عثر بداخلها على المضبوطات، معدة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق، فتم تحريزها، وتحرير محضر جنح بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.