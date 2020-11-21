 عمرو أديب لمعد يخبره بهزيمة الزمالك: ده أنت هتترفد.. ليه تنكدوا على المذيع؟ - بوابة الشروق
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عمرو أديب لمعد يخبره بهزيمة الزمالك: ده أنت هتترفد.. ليه تنكدوا على المذيع؟

عمرو أديب
عمرو أديب
هديل هلال
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 10:43 م | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 10:43 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على نتيجة مباراة الزمالك ونادي مصر، ضمن منافسات الدور الربع النهائي لبطولة كأس مصر، قائلًا: «ربنا كريم ونتعادل ونكسب».

وتوجه أديب، بحديثه لشخص من فريق الإعداد، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، مازحًا: «ده أنت هتترفد، ليه تنكدوا على المذيع؟».

وتابع: «بعون الله الزمالك يتعادل وإن شاء الله نكسب، ده إحنا نادي الكاس»، معلقًا على تعادل الزمالك أثناء تقديمه للحلقة: «ده النادي بتاعي ومربيه وعارفه، وهنلعب ضربات الجزاء وهنكسب».

وأُقيمت مباراة الزمالك ونادي مصر، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور الربع النهائي لبطولة كأس مصر، بنتيجة تعادل إيجابية حتى الآن.


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