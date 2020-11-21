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علق الإعلامي عمرو أديب، على نتيجة مباراة الزمالك ونادي مصر، ضمن منافسات الدور الربع النهائي لبطولة كأس مصر، قائلًا: «ربنا كريم ونتعادل ونكسب».

وتوجه أديب، بحديثه لشخص من فريق الإعداد، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، مازحًا: «ده أنت هتترفد، ليه تنكدوا على المذيع؟».

وتابع: «بعون الله الزمالك يتعادل وإن شاء الله نكسب، ده إحنا نادي الكاس»، معلقًا على تعادل الزمالك أثناء تقديمه للحلقة: «ده النادي بتاعي ومربيه وعارفه، وهنلعب ضربات الجزاء وهنكسب».

وأُقيمت مباراة الزمالك ونادي مصر، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور الربع النهائي لبطولة كأس مصر، بنتيجة تعادل إيجابية حتى الآن.