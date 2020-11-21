 محمد بن راشد: الإمارات داعمة لكل المبادرات الدولية المشتركة التي تضمن بناء مستقبل مستدام - بوابة الشروق
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محمد بن راشد: الإمارات داعمة لكل المبادرات الدولية المشتركة التي تضمن بناء مستقبل مستدام

هديل هلال
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 9:13 م | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 9:13 م

قال نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، محمد بن راشد، إنه أكد خلال مشاركته في قمة قادة مجموعة العشرين G20، أن الإمارات ستظل داعمة لكل المبادرات الدولية المشتركة.

وأضاف في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، أنه أكد أن الإمارات ستظل داعمة لكل السياسات والمشاريع التي تضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، متابعًا: «شكرنا الجزيل للتنظيم العالمي الرائع للقمة من المملكة الشقيقة».

وتستضيف السعودية، اليوم السبت، أعمال قمة مجموعة العشرين لأول مرة عربيا، في اجتماع افتراضي مصغّر تخيّم عليه جهود مكافحة فيروس كورنا المستجد والأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة التي تسبّب بها.

 


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