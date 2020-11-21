سوق «أبوظبي العالمي» وبنك «هبوعليم» الإسرائيلي يتعاونان لتطوير التكنولوجيا المالية

أعلن سوق أبوظبي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك هبوعليم الإسرائيلي بهدف تطوير والترويج لابتكارات التكنولوجيا المالية وبيئات العمل وتعزيز الفرص ضمن السوقين التي من شأنها دعم التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية وربط اقتصاد الإمارات و اقتصاد إسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات( وام) اليوم السبت أنه بموجب المذكرة سيتعاون سوق أبوظبي العالمي وبنك هبوعليم في مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة، والتي تشمل تطوير حلول التكنولوجيا المالية التي من شأنها تسهيل التجارة الدولية وممارسة الأعمال وأنشطة الخدمات المالية بين الإمارات وإسرائيل، ودعم شركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال الراغبين في تعزيز تواجدهم ضمن السوقين.

وأعلن ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، البدء في مرحلة جديدة في منطقة الشرق الأوسط لتعزيز وتطوير الأعمال وقطاع التكنولوجيا المالية والتعاون المشترك بين أبوظبي وإسرائيل وسوق أبوظبي العالمي، الذي يسعى باستمرار إلى العمل مع شركائه الاستراتيجين محلياً وعالمياً لدعم الخطط والرؤى الاقتصادية للإمارة والإمارات كافة لتعزيز أجندة التكنولوجيا المالية.

وأضاف المهيري أنه ومن خلال هذا التعاون مع بنك هبوعليم سيلعمون على تطوير قطاع الصيرفة والخدمات المالية في كلا السلطتين القضائيتين مؤكدا على أن سوق أبوظبي العالمي سيستمر في التعاون مع رواد القطاع الاستراتيجيين وإطلاق المبادرات الرائدة التي تلبي تطلعات مجتمع الخدمات المالية.

ومن جانبه، قال دوف كوتلر، الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم الاسرائيلي إن "هذه الاتفاقية تعد تقدماً كبيراً نأمل من خلالها خدمة وتعزيز التعاون في المجال المالي بين الإمارات وإسرائيل.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستتيح لشركات التكنولوجيا المالية ومتعاملي بنك هبوعليم الوصول إلى عالم جديد من الفرص، لافتًا إلى أنهم أول بنك يوقع اتفاقية كهذه من شأنها إرساء العلاقات بين البلدين.

وطبقا للوكالة ، سيشارك دوف كوتلر في مهرجان فينتك أبوظبي 2020 حيث سيناقش فرص التعاون التي ستتيحها مذكرة التفاهم هذه ودورها في الوصل بين قطاعي التكنولوجيا المالية بين الإمارات وإسرائيل.