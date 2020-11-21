نفت «العتال جروب كومبانيز» مطور مشروع باركلين على مساحة 26 فدانا فى العاصمة الادارية ما ورد فى عدد «مال وأعمال ــ الشروق»، الصادر قبل أسبوعين ضمن تحقيق تناول مخاوف من حالات تعثر فى مشروعات عقارية بالعاصمة الإدارية. وأبلغت الشركة الجريدة بأن ما ورد عن أزمة سيولة والسعى نحو الحصول على تمويل مصرفى لا صحة له.

وإعمالا بحق الرد وفقا للقانون قمنا بنشر التوضيح، مع التأكيد على التقدير الكامل للشركة والشركات العاملة فى دعم الاقتصاد المصرى فى جميع الأنشطة.

وحققت شركة التطوير العقارى للمجموعة مبيعات خلال العام الماضى تقارب المليار جنيه، وتستهدف خلال 2020 مليارًا و250 مليون جنيه، حسب تصريحات سابقة لأحمد العتال ــ رئيس مجلس إدارة مجموعة «العتال هولدينج».

وقال المهندس أحمد العتال ــ رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج: إن معدلات بيع وحدات مشروع باركلين فى العاصمة الإدارية ارتفعت منذ بداية شهر يوليو الماضى خاصة مع طرح مرحلة جديدة بالمشروع.

أضاف أن الشركة قدمت حلولا تسويقية وتسهيلات فى السداد تتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء فى تلك المرحلة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وتضمنت المرحلة الجديدة بالمشروع وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 110 إلى 215 مترا مربعا.

ويقع المشروع على مساحة 30 فدانا بإجمالى استثمارات 4 مليارات جنيه، ويضم 1.1 ألف وحدة سكنية متنوعة، كما يضم وحدات تجارية وإدارية وطبية على مساحة 13.2 ألف متر مربع، بمساحات تتراوح ما بين 36 و256 مترا مربعا.